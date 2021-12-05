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«Идеология давления»: в Москве раскритиковали заявление госсекретаря США о Российской «агрессии»

«Идеология давления»: в Москве раскритиковали заявление госсекретаря США о Российской «агрессии»

Вашингтону стоит начать с себя, если он решил искать агрессоров, нарушающих международное право. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии» России.

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