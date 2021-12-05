«Идеология давления»: в Москве раскритиковали заявление госсекретаря США о Российской «агрессии»

Дискуссии о политике "Не в стороне"

Вашингтону стоит начать с себя, если он решил искать агрессоров, нарушающих международное право. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии» России.