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Василевский сделал голевую передачу и отразил 23 из 24 бросков в матче с «Айлендерс»

Вратарь Андрей Василевский сделал результативную передачу в матче НХЛ. Голкипер «Тампы» отметился результативным действием в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

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