Oil Tanker Rates Hit Record Highs as Middle East Shipping Risks Soar By Tsvetana Paraskova of OilPrice.
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