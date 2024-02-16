Юноша нашёл "косяк" в системе оплаты на маркетплейсе и 10 дней получал товары без оплаты, но в итоге погорел

В Севастополе 18-летний "молодой гений" попытался разбогатеть на техническом косяке с оплатой за товары маркетплейса "Вайлдб***з", но в этой организации вовремя спохватились и не дали юноше стать новым местным "Рокфеллером", конечно, по севастопольским меркам, хотя он сам был приезжим.
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