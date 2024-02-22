CNN: пес Байдена атаковал и укусил не менее 24 агентов Секретной службы

По данным телеканала CNN со ссылкой на внутриведомственную документацию. Пес Командер, принадлежащий президенту США Джо Байдену, не менее 24 раз нападал на сотрудников Секретной службы, отвечающей за безопасность семьи американского лидера.
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