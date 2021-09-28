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Администрация Советского района Республики Крым в целях общественного обсуждения размещает проекты программ профилактики

Администрация Советского района Республики Крым в целях общественного обсуждения размещает проекты программ профилактики

Администрация Советского района Республики Крым в целях общественного обсуждения размещает проекты программ профилактики:- по муниципальному земельному контролю в границах муниципального образования Советский район Республики Крым на 2022 год;- по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения муниципального образования Советский район Республики Крым на 2022 год;- Читайте полную новость на Crimea-news.

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