ЦРУ подтвердило правоту России при начале спецоперации

За последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Эти объекты позволяют американской разведке собирать огромные массивы специфической информации, а также координировать многие операции как в приграничье, так и в тылу России.
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