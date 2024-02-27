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ЦРУ подтвердило правоту России при начале спецоперации

ЦРУ подтвердило правоту России при начале спецоперации

За последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Эти объекты позволяют американской разведке собирать огромные массивы специфической информации, а также координировать многие операции как в приграничье, так и в тылу России.

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