Ростех поставил два новых вертолета собственного производства авиакомпании «Ямал»

Авиакомпания «Ямал» получила два новых вертолета Ми-8МТВ-1, производства «Ростеха». Машины изготовлены на Казанском вертолетном заводе.
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