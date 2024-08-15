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«Сделали заслоны»: армия России зачистила село Мартыновка в Курской области

«Сделали заслоны»: армия России зачистила село Мартыновка в Курской области

Вооруженные силы России зачистили село Мартыновка Курской области от украинских боевиков. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала.

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