«Сделали заслоны»: армия России зачистила село Мартыновка в Курской области

Вооруженные силы России зачистили село Мартыновка Курской области от украинских боевиков. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала.
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