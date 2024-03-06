В России стартовал конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»

В ходе состязаний около 50 финалисток со всей России проходят огненно-штурмовую полосу с широким применением средств имитации, участвуют в биатлонной эстафетной гонке со стрельбой из автомата Калашникова, а на завершающем рубеже соревнуются в чемпионате по скоростной радиотелеграфии с приёмом и передачей сообщений кодом Морзе.