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Закон, порядок, государство

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В России стартовал конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»

В России стартовал конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»

В ходе состязаний около 50 финалисток со всей России проходят огненно-штурмовую полосу с широким применением средств имитации, участвуют в биатлонной эстафетной гонке со стрельбой из автомата Калашникова, а на завершающем рубеже соревнуются в чемпионате по скоростной радиотелеграфии с приёмом и передачей сообщений кодом Морзе.

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