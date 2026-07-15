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Царьград

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Роспатент зарегистрирует товарный знак "Дух Анкориджа" в июле 2026

Роспатент зарегистрирует товарный знак "Дух Анкориджа" в июле 2026

В РФ подана заявка на регистрацию товарного знака "Дух Анкориджа" в Роспатент 10 июля 2026 года. Замглавы МИД Сергей Рябков объяснил его значение как символ доверия между Россией и США, возникшего на саммите Путина и Трампа на Аляске.

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Комментарии
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Николай Денисов
Какой дух? От духа остался пшик! Да и не было никакого духа!  Госсекретарь США популярно объяснил, что были только пожелания Путина и не одного обещания Трампа!
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