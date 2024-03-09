Миллиардер Сакс: США должны запустить с РФ разрядку, в 70-е годы она привела к развалу СССР

Влад Соколов

Давить и мочить. Никакого сожаления. Они триста лет нам гадили под дверью, а теперь в наглую заперлись в прихожую и хотять там прижится. Славяне, удивительно доверчивые и наивные люди. Сколько же можно наступать на грабли?