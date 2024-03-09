Миллиардер Сакс: США должны запустить с РФ разрядку, в 70-е годы она привела к развалу СССР

Вашингтону необходимо начать разрядку в отношениях с Москвой и восстановить экономические связи, дабы предотвратить Третью мировую войну из-за Украины, поведал американский бизнесмен Дэвид Сакс, его цитирует издание Unherd.
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