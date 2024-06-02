Поединок между Александром Романовым и Жаилтоном Алмейдой: Каковы результаты

На шоу UFC 302 молдавский тяжеловес Александр Романов встречался с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. В самом начале боя Алмейда легко перевел соперника в партер и через пару минут завершил бой удушающим приемом сзади.
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