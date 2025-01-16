Фанаты Oblivion беспокоятся, что предполагаемый ремейк будет не таким глючным, к...

Фанаты Oblivion беспокоятся, что предполагаемый ремейк будет не таким глючным, как оригиналThe Elder Scrolls IV: Oblivion – особенная игра в сердцах многих любителей ролевых игр, поэтому новость о готовящемся ремейке была встречена с распростертыми объятиями.