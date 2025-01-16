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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фанаты Oblivion беспокоятся, что предполагаемый ремейк будет не таким глючным, к...

Фанаты Oblivion беспокоятся, что предполагаемый ремейк будет не таким глючным, к...

Фанаты Oblivion беспокоятся, что предполагаемый ремейк будет не таким глючным, как оригиналThe Elder Scrolls IV: Oblivion – особенная игра в сердцах многих любителей ролевых игр, поэтому новость о готовящемся ремейке была встречена с распростертыми объятиями.

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