Фанаты Oblivion беспокоятся, что предполагаемый ремейк будет не таким глючным, к...

Фанаты Oblivion беспокоятся, что предполагаемый ремейк будет не таким глючным, как оригиналThe Elder Scrolls IV: Oblivion – особенная игра в сердцах многих любителей ролевых игр, поэтому новость о готовящемся ремейке была встречена с распростертыми объятиями.
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