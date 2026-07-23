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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Енисей» подписал разыгрывающего Чарльза Кэллисона

Красноярский « Енисей » подписал 31-летнего американского разыгрывающего Чарльза Кэллисона (185 см). Защитник выступает в Европе с 2017 года, поиграв в Литве, Дании, Швеции, Украине, Нидерландах, Германии и Израиле.

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