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Казанда Сара Садыйковага багышланган «КАЙТАВАЗ. Сара Садыйкова» концерты була

Казанда Сара Садыйковага багышланган «КАЙТАВАЗ. Сара Садыйкова» концерты була

26 октябрьдә 18.30 сәгатьтә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә «КАЙТАВАЗ. Сара Садыйкова» дип исемләнгән концерт узачак.

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