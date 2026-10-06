Казанда Сара Садыйковага багышланган «КАЙТАВАЗ. Сара Садыйкова» концерты була

26 октябрьдә 18.30 сәгатьтә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә «КАЙТАВАЗ. Сара Садыйкова» дип исемләнгән концерт узачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МС «Казанда Көнчыгыш...
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым