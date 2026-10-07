Благоустройство дворов в новостройках: какие решения делают пространство удобным для жителей?

Двор современного жилого комплекса уже не воспринимается как свободная территория между домами. Сегодня это полноценная часть жилой среды, где жители гуляют, отдыхают, занимаются спортом и проводят время с детьми.
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