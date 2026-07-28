Половине сотрудников кол-центров предрекли потерю работы из-за ИИ

Многие ведущие мировые компании, усиливая использование инструментов искусственного интеллекта в техподдержке, которая «ранее требовала участия людей» уже увольняют тысячи работников, а к 2030 году, предрекают в Forrester, работы из-за ИИ может лишиться половина сотрудников кол-центов.