Саудовская Аравия: Миссия США (США) в Саудовской Аравии объявила, что правительственным служащим США, работающим в стране, потребуется специальное разрешение для использования аэропортов Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK), Даммама имени короля Фахда (DMM/OEDF) и аэропорта Джидды имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) после недавних ракетных атак хуситов.