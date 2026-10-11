Саудовская Аравия: Миссия США (США) в Саудовской Аравии объявила, что правительственным служащим США, работающим в стране, потребуется специальное разрешение для использования аэропортов Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK), Даммама имени короля Фахда (DMM/OEDF) и аэропорта Джидды имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) после недавних ракетных атак хуситов.
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