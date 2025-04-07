Участник столичной ярмарки отправил мясные консервы в ЛНР и на передовую

Участник межрегиональной московской ярмарки Василий Ушаков отправил посылку с говяжьей тушенкой российским бойцам, находящимся в Луганской Народной Республике (ЛНР), передает Агентство городских новостей «Москва».
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