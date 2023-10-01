Председателю СК России будет представлен доклад по факту причинения побоев несовершеннолетней в Пермском крае

В социальных медиа сообщается о причинении побоев несовершеннолетней её сверстницей в Пермском крае. По данному факту следственным управлением СК России по Пермскому краю проводится доследственная проверка.
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