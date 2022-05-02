Ночь — прекрасное время для общения. Кроме "Привет, как дела?", можно спросить: "Чего не спишь?"

Я женился в своей жизни три раза, и такое ощущение, что окончил три разных философских факультета. Хозяйке на заметку: «»Ужин будет гораздо вкуснее, если готовить его через день»».
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