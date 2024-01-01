Артем Резников: «2023 год был неудачный, переходим в следующий год с новыми силами»

Боец ACA Артем Резников подвел итоги 2023-го года. «С Новым Годом дорогие мои! Спасибо за такую сильную поддержку! 2023 был тяжелый, неудачный, но не опускаем руки и переходим в 2024-й с новыми силами».
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