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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Резников: «2023 год был неудачный, переходим в следующий год с новыми силами»

Боец ACA Артем Резников подвел итоги 2023-го года.  «С Новым Годом дорогие мои! Спасибо за такую сильную поддержку! 2023 был тяжелый, неудачный, но не опускаем руки и переходим в 2024-й с новыми силами».

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