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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Смольский: «Белорусов не допускают до Спартакиады. Может быть, свои внутренние старты проведем»

Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады пройдут в феврале в Златоусте (Россия). – Белорусы не едут в Златоуст? – Да, белорусов не допускают.

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