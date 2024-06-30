Бобровский о Макдэвиде: «Он очень быстрый и маневренный. Против него важно играть плотно. Вся пятерка должна быть сконцентрирована»

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли в сезоне-2023/24, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» (4-3). – Как нужно играть против Макдэвида вам лично? Что именно вы говорили партнерам, подсказывали ли, как против него действовать? – Он очень быстрый и маневренный.