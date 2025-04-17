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Дата релиза Oblivion: Remastered, геймплей новой игры Bloober Team, королевская битва от Ubisoft…

Дата релиза Oblivion: Remastered, геймплей новой игры Bloober Team, королевская битва от Ubisoft…

Когда ждать ремастер Fallout 3, аккаунт Xbox Support в экс-твиттере спалил дату релиза The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, что чувствуют авторы фанатского ремастера Oblivion, DON’T NOD выпустила вторую «кассету» для Lost Records: Bloom & Rage, студия Bloober Team представила первый полноценный трейлер игрового процесса экшен-хоррора Cronos: The New Dawn, у Ubisoft в разработке очередная «королевская битва», в .

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