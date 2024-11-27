Россиянам рассказали о пользе и вреде шоколада

Шоколад содержит много полезных микроэлементов, но опасен для людей с сахарным диабетом и ожирением Врач-эндокринолог Елена Островская отметила, что в шоколаде содержится много витаминов В2, B1 и B6, они улучшают работу центральной нервной системы.
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