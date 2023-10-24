«КП»: Пугачева и Галкин купили пентхаус на Кипре за миллиард рублей

Недвижимость расположена в башне «One» элитного жилого комплекса города ЛимассолЮморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) и певица Алла Пугачева купили пентхаус на Кипре за 10 миллионов евро (примерно миллиард рублей).
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