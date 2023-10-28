Петербургский педагог перевела мошенникам больше 10 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга стала жертвой мошенника, который представился сотрудником ФСБ. В период с 21 августа по 12 сентября неизвестный позвонил ей и вынудил перевести более 10,2 млн рублей на неизвестные счета.
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