Преступный замысел западных стран в отношении РФ заключался в использовании украинских военных как наемников для подрыва национальной безопасности страны, заявил постоянный представитель Республики Крым при российском президенте — вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
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