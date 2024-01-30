В ГД внесли законопроект о льготах для вдов участников СВО, не состоящих в браке

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому вдовы участников специальной военной операции (СВО) смогут рассчитывать на льготы, даже если не состояли с ними в официальном браке.
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