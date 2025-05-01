«Он предпочел игре модные показы» Иконе стиля и миллиардеру Дэвиду Бекхэму 50. За что обожают и ненавидят легендарного футболиста?

2 мая легендарному английскому футболисту Дэвиду Бекхэму исполняется 50 лет. Поклонникам футбола со стажем, заставшим девяностые и нулевые, поверить в это непросто, ведь хавбек всегда выглядел очень молодо, был иконой стиля и секс-символом поколения.
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