Подсчитано, сколько россияне заработали на процентах по вкладам

За первые шесть месяцев 2024 года средства населения на вкладах и текущих счетах выросли на 4,8 трлн рублей — это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда прирост составил 1,8 трлн рублей, обращают внимание «Ведомости» на обзор ЦБ о развитии банковского сектора в июне.