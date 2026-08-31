Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Курганской области

Метеорологи объявили штормовое предупреждение в Курганской области из-за высокой пожарной опасности с 1 по 4 сентября.
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