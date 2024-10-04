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Ситуация на Крымском мосту 4 октября 2024: где появились пробки

Ситуация на Крымском мосту 4 октября 2024: где появились пробки

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.В ночь на 4 октября и в первой половине дня движение на Крымском мосту осуществляется без проблем - ни с одной стороны не наблюдается заторов перед пунктами досмотра и пропуска.

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