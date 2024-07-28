Силовики рассказали, как погибла девочка в реке под Каменском-Уральским

Трагический инцидент, унесший жизнь 14-летней девочки, произошел в Каменске-Уральском. Спасательные службы нашли тело подростка 27 июля, однако установлено, что несчастный случай случился двумя днями ранее.
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