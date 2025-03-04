Новые заявления Трампа: Горе России, у сделки по ресурсам есть будущее, а Зеленский - не надолго

Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений на фоне ухудшения отношений с Украиной после визита главы Украины Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля, и которые могут влиять на разрешение конфликта в этой стране.
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