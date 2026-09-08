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Bloomberg: пророссийские политики приближаются к власти в ФРГ, Франции и Италии

Bloomberg: пророссийские политики приближаются к власти в ФРГ, Франции и Италии

Политические силы, выступающие за прагматичный подход к отношениям с Россией, усиливают позиции в крупнейших странах Евросоюза.

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