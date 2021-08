Ранее на канале я рассказывала о двух значениях слова RATHER. А сегодня мы обсудим ну очень полезную и распространённую фразу с этим словом, 4 способа её употребления и много примеров Это фраза: Would rather [wʊd ˈrʌðər] В сокращённом виде: ‘d rather Данная конструкция переводится как "предпочел/предпочла бы", "хотел(а) бы", «лучше бы» и т.