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Канцлер Германии и кабинет министров получат инфляционную премию в 3000 €

Канцлер Германии и кабинет министров получат инфляционную премию в 3000 €

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) и его 16 министров должны получить необлагаемую налогом инфляционную премию в размере 3000 евро (265 тыс.

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