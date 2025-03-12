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Царьград

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Келлога отстранили от переговоров по Украине – Politico

Келлога отстранили от переговоров по Украине – Politico

Спецпосланник американского президента фактически отодвинут от переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

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