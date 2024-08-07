В Калуге проверили ход ремонтных работ в лицее и трех детсадах

К началу учебного года в нескольких образовательных учреждениях Калуги проходит ремонт. Ход работ проверили члены комиссии Гордумы по контролю за ремонтом образовательных учрежденийК началу учебного года в нескольких образовательных учреждениях Калуги проходит ремонт.