В Калуге проверили ход ремонтных работ в лицее и трех детсадах

К началу учебного года в нескольких образовательных учреждениях Калуги проходит ремонт. Ход работ проверили члены комиссии Гордумы по контролю за ремонтом образовательных учрежденийК началу учебного года в нескольких образовательных учреждениях Калуги проходит ремонт.
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