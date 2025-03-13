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Песков: Путину доложили о начале завершающей стадии освобождения Курской области

Песков: Путину доложили о начале завершающей стадии освобождения Курской области

Глава государства 12 марта посетил один из командных пунктов Командование группировки войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении операции по освобождению Курской области в завершающую стадию.

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