«Внуки на Рождество»: узнайте, как осчастливить пожилого человека

Фонд MCharity объявил о кампании «Внуки на Рождество», которая ставит перед собой цель принести хоть немного радости пожилым людям, привезя коробку вкусностей на зимние праздники вместе с письмом от внука, который прислал эту коробку издалека.
Фонд MCharity объявил о кампании «Внуки на Рождество», которая ставит перед собой цель принести хоть немного радости пожилым людям, привезя коробку вкусностей на зимние праздники вместе с письмом от внука, который прислал эту коробку издалека.
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