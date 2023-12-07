Не сезон для рубля

Декабрь подтверждает репутацию месяца, когда российский рубль чувствует себя неуверенно. По нашим расчетам, если смотреть историческую динамику с 1999-го, то в 66% случаев последний месяц года приносит ослабление нацвалюты, и только в 34% она укреплялась.
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