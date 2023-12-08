Что приготовить утром за 15 минут / Ленивые завтраки на каждый день

Завтрак — самый важный прием пищи за день. Но что делать, когда хочется полежать в кровати еще пять минут или вовсе нет времени готовить утром? Делимся полезными рецептами, которые выручат, когда вы спешите или просто лень делать что-то сложное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии