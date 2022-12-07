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«Ак Барс» требует 500 тысяч рублей с болельщика, выбежавшего на лед в матче со СКА

«Ак Барс» требует 500 тысяч рублей с болельщика, выбежавшего на лед в матче со СКА

«Ак Барс» хочет взыскать 500 тысяч рублей с болельщика, выбежавшего на лед в матче со СКА. Инцидент произошел 17 ноября в концовке матча Фонбет Чемпионата КХЛ в Казани.

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