«Ак Барс» требует 500 тысяч рублей с болельщика, выбежавшего на лед в матче со СКА

«Ак Барс» хочет взыскать 500 тысяч рублей с болельщика, выбежавшего на лед в матче со СКА. Инцидент произошел 17 ноября в концовке матча Фонбет Чемпионата КХЛ в Казани.
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