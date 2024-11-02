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Главные тренды в архитектуре России — 2025: еmo-tech и парящие мосты

Главные тренды в архитектуре России — 2025: еmo-tech и парящие мосты

Среди основных тенденций будущего года — возведение вертикальных городов, создание необычных общественных пространств, а также озеленение фасадов и крыш Для каждой эпохи характерны свои архитектурные стили, отражающие приоритеты и ценности поколения.

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