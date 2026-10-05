"Бургер Кинг" остановила работу двух ресторанов во Владивостоке после скандального видео

Видео с кухни показало грубые нарушения стандартов гигиены Сеть "Бургер Кинг" прекратила работу двух франчайзинговых ресторанов во Владивостоке из‑за нарушений санитарных норм, зафиксированных на видео.
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