В Британии поддержали Россию после дерзкого заявления главы НАТО

Явно "хвост виляет собакой"! "Майданутые" его точно покусали! Раньше только они равнялись на ПРОИГРАВШИХ - Мазепу, Петлюру, Бандеру,и т.д., и т.п. - теперь ещё и ЭТОТ !!! Кстати - кроме Римской империи и Наполеона - ещё и гитлеровский III Рейх был...

W

Walery

Странный, но интересный список - только Римская империя и империя Наполеона... Этот Генсек НАТО Марк Рютте ничего не знает о нашествиях голодных Орд Чингисхана и Третьего Рейха? Кстати, все они закончили свою историю примерно одинаково при том не только на земле Древней Руси, но и ее производных!