Перевод: Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что "оборонительный альянс" НАТО мощнее Римской империи и империи Наполеона.
В Британии поддержали Россию после дерзкого заявления главы НАТО
Комментарии
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Алексей Горшков
Явно "хвост виляет собакой"! "Майданутые" его точно покусали! Раньше только они равнялись на ПРОИГРАВШИХ - Мазепу, Петлюру, Бандеру,и т.д., и т.п. - теперь ещё и ЭТОТ !!! Кстати - кроме Римской империи и Наполеона - ещё и гитлеровский III Рейх был...
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12 час.
W
Walery
Странный, но интересный список - только Римская империя и империя Наполеона... Этот Генсек НАТО Марк Рютте ничего не знает о нашествиях голодных Орд Чингисхана и Третьего Рейха? Кстати, все они закончили свою историю примерно одинаково при том не только на земле Древней Руси, но и ее производных!
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10 час.
СК
Сергей Ковалев
высокую зп надо отрабатывать. должность такая, что тока гавкать
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9 час.
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