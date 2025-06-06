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В Британии поддержали Россию после дерзкого заявления главы НАТО

В Британии поддержали Россию после дерзкого заявления главы НАТО

Перевод: Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что "оборонительный альянс" НАТО мощнее Римской империи и империи Наполеона.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Явно &quot;хвост виляет собакой&quot;! &quot;Майданутые&quot; его точно покусали! Раньше только они равнялись на ПРОИГРАВШИХ - Мазепу, Петлюру, Бандеру,и т.д., и т.п. - теперь ещё и ЭТОТ !!! Кстати - кроме Римской империи и Наполеона - ещё и гитлеровский III Рейх был...
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12 час.
W
Walery
Странный, но интересный список - только Римская империя и империя Наполеона...  Этот Генсек НАТО Марк Рютте ничего не знает о нашествиях голодных Орд Чингисхана и Третьего Рейха?                                                  Кстати, все они закончили свою историю примерно одинаково при том не только на земле Древней Руси, но и ее производных!
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10 час.
СК
Сергей Ковалев
высокую зп надо отрабатывать. должность такая, что тока гавкать
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9 час.
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